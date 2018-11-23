HABER

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 09:20 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere yaptığı şafak baskınında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere yaptığı şafak baskınında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda, silah ve silahlara ait fişekler ile hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen birçok adrese sabah saat 05.30 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan operasyona Özel Harekat Timleri ve polis helikopteri de destek verdi. Polis ekipleri, baskınlar sırasında açılmayan kapıları koçbaşlarıyla kırarak içeri girdi. Baskın yapılan evlerden biri de Zeytinburnu Silivrikapı Mahallesi Silivrikapı Çıkmazı Sokak'taki üç katlı binanın üçüncü katı oldu. Polis ekiplerinin kapıda olduğunu gören şüpheliler bir poşete koydukları sentetik hapları ve hassas teraziyi evin arka bahçesine attı. Bahçeyi arayan polis ekiplerinin poşeti bulması uzun sürmedi. Poşetin içinden, hassas terazi ve bir miktar sentetik hap çıktı. Evde yapılan aramada, pompalı tüfek ve 2 tabanca ile bu silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi. Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...
Adana'da hava destekli PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltıAdana'da hava destekli PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı
Hırsızler evdeki altın kaplama muslukları çaldılar!Hırsızler evdeki altın kaplama muslukları çaldılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

3 kadın 2 erkek! Güpegündüz yaptıkları 'pes' dedirtti!

3 kadın 2 erkek! Güpegündüz yaptıkları 'pes' dedirtti!

Hırsızler evdeki altın kaplama muslukları çaldılar!

Hırsızler evdeki altın kaplama muslukları çaldılar!

Yardım çığlıklarını duyan oraya koştu! Tam 100 metre sürüklemişler!

Yardım çığlıklarını duyan oraya koştu! Tam 100 metre sürüklemişler!

Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kendini kışlada buldu

Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kendini kışlada buldu

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.