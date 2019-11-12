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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 09:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı narkotik ekipleri Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı narkotik ekipleri Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekât ekiplerinin de desteğiyle, Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere, sabah saatlerinde teker teker girildi. Operasyon yapılan yerlerden biri de Başakşehir Güvercintepe Mahallesi oldu. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerde aramalar yapıldı. Arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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