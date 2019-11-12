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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu (Geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 08:04 | Son Güncelleme

Mustafa BAKIRHAN- Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Alper KORKMAZ- Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı Narkotik ve özel harekat ekipleri Başakşehir'de 23 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Mustafa BAKIRHAN- Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Alper KORKMAZ- Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı Narkotik ve özel harekat ekipleri Başakşehir'de 23 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda 23 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda adreslerde uzun süre aramalar yapıldı. Aramalar sırasında özel harekât polisleri, sokak başlarında önlem aldı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Güvercintepe Mahallesi Karakuzu Sokak'ta bulunan iki gecekondu oldu. Gecekondulara özel harekât polisleri eşliğinde giren narkotik ekipleri evlerde ve bahçelerinde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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