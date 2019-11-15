HABER

İstanbul'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:26 | Son Güncelleme

İstanbul'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 25 gram eroin, tabanca, 11 mermi ve 1360 lira ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piyalepaşa Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mahallede uygulama yapan ekipler, şüphelilerden Ömer B'nin Şeyhmus Y.'ye uyuşturucu sattığı sırada operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında bir miktar eroin bulundu. Ömer B'nin evinde yapılan aramada ise 25 gram eroin, 1 tabanca, 11 mermi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1360 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer B. tutuklanırken Şeyhmus Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı
CHP'li isme hapis istemi! CHP'li isme hapis istemi!
HDP’li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındıHDP’li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, mahkemede söyledikleri kadını çileden çıkardı

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı, sözleri çileden çıkardı

CHP'li Resmiye Kahruman'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten hapis istemi

CHP'li isme hapis istemi!

İstanbul'da halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar!

Son dakika! HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.