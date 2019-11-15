İstanbul'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 25 gram eroin, tabanca, 11 mermi ve 1360 lira ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piyalepaşa Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Mahallede uygulama yapan ekipler, şüphelilerden Ömer B'nin Şeyhmus Y.'ye uyuşturucu sattığı sırada operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında bir miktar eroin bulundu. Ömer B'nin evinde yapılan aramada ise 25 gram eroin, 1 tabanca, 11 mermi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1360 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer B. tutuklanırken Şeyhmus Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

