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İstanbul’da uyuşturucu soruşturması: 30 gözaltı kararı

09.03.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde veya iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde veya iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda örgüt faaliyeti çerçevesinde veya iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti yaptığı tespit edilen 30 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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