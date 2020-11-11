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İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 46 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 13:22 | Son Güncelleme

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik sabaha karşı yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı.

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik sabaha karşı yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Beş ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 46 şüphelinin yakalandığı duyurulurken, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir’de sabaha karşı eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti. Uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonların ayrıntıları da ortaya çıktı. Buna göre 5 ilçede çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 46 şüphelinin yakalandığı aktarıldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 378 kök Hint keneviri, 2 kilo 568 gram metamfetamin, 5 kilo 635 gram esrar, 207 gram eroin, 381 gram sentetik kannabinoid, 10 gram kokain, bin 367 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 hassas terazi, 3 kuru sıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çeşitli çapta 224 fişek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 46 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerine başlandığı bildirildi.
Öte yandan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon, polis kameralarınca da saniye saniye kaydedildi. Kayda geçen görüntülerde, Özel Harekat Timleri ile birlikte adreslere yapılan baskınlar, adreslerde dedektör köpekle yapılan aramalar, uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi ve gözaltına alınan şüphelilerin görüntüleri yer alıyor.

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