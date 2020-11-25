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İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

25.11.2020 06:36 | Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda aranan şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 16 farklı adrese 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Şafak vakti yapılan baskınlara özel harekat polisleri destek verdi. Öte yandan Narkotik ekiplerinin baskın düzenlediği bir diğer adres ise Gaziosmanpaşa oldu. Baskın yapılan adresler ekipler tarafından didik didik aranırken aranması bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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