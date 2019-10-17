İstanbul'da uyuşturucuyla mücadelede önemli başarı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 2019'un ilk 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre önemli başarılar elde edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin 9 aylık veriler paylaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla yoğun şekilde mücadele ettiği hatırlatılan açıklamada, emniyet bölgesinde 2018 yılında 35 bin 65 olay ve operasyon olduğu, bu oranın 2019'un ilk 9 ayında 27 bin 13'e inerek yüzde 23 azaldığı belirtildi. Operasyonlarda tutuklanan kişi sayısının 4 bin 621 kişiden 5 bin 12'ye yükseldiği, ele geçirilen uyuşturucu miktarının da 6 bin 649 kilogramdan 10 bin 728 kilograma çıktığı bildirilen açıklamada, uyuşturucu yakalamalarında yüzde 61 artış olduğuna dikkat çekildi.

İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 2018 yılının ilk 9 ayında 337 olay ve operasyon olduğu, 2019'da bu rakamın 355'e yükseldiği anlatılan açıklamada, 2018'de tutuklanan kişi sayısı 49'ken, 2019'un aynı döneminde sayının 121 kişiye çıktığı kaydedildi. Açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu miktarının 2018 yılında bin 565 kilogram, 2019'un aynı döneminde ise yüzde 45 artışla 2 bin 307 kilogram olarak gerçekleştiği bilgisi verildi.