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İstanbul'da uyuşturucuyla mücadelede önemli başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği: - "İstanbul genelinde uyuşturucu ile mücadelede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik etkin ve kararlı mücadelesine devam ediyor. Gece gündüz operasyonlara imza atan ekiplerimiz, 2019’un ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli başarılar elde etmiştir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 2019'un ilk 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre önemli başarılar elde edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin 9 aylık veriler paylaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla yoğun şekilde mücadele ettiği hatırlatılan açıklamada, emniyet bölgesinde 2018 yılında 35 bin 65 olay ve operasyon olduğu, bu oranın 2019'un ilk 9 ayında 27 bin 13'e inerek yüzde 23 azaldığı belirtildi. Operasyonlarda tutuklanan kişi sayısının 4 bin 621 kişiden 5 bin 12'ye yükseldiği, ele geçirilen uyuşturucu miktarının da 6 bin 649 kilogramdan 10 bin 728 kilograma çıktığı bildirilen açıklamada, uyuşturucu yakalamalarında yüzde 61 artış olduğuna dikkat çekildi.

İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 2018 yılının ilk 9 ayında 337 olay ve operasyon olduğu, 2019'da bu rakamın 355'e yükseldiği anlatılan açıklamada, 2018'de tutuklanan kişi sayısı 49'ken, 2019'un aynı döneminde sayının 121 kişiye çıktığı kaydedildi. Açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu miktarının 2018 yılında bin 565 kilogram, 2019'un aynı döneminde ise yüzde 45 artışla 2 bin 307 kilogram olarak gerçekleştiği bilgisi verildi.

Hükümlü ve tutuklulara da değinilen açıklamada, kentteki ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 37 bin 670 tutuklu ve hükümlünün 8 bin 631'inin uyuşturucu ile ilişkili suçlardan dolayı cezaevinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul genelinde uyuşturucu ile mücadelede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik etkin ve kararlı mücadelesine devam ediyor. Gece gündüz operasyonlara imza atan ekiplerimiz 2019’un ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli başarılar elde etmiştir. Vatandaşlarımızı korumak ve asayişi sağlamak amacıyla özveriyle çalışan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede yürütülen çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği operasyon uyuşturu

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