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İstanbul'da Valilik Corona Virüsü Salgınına Karşı Yeni Önlemleri Açıkladı

09.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından Corona virüsü salgınına karşı alınan yeni önlemlere dair kararları açıkladı

İstanbul'da Valilik Corona Virüsü Salgınına Karşı Yeni Önlemleri Açıkladı

İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından Corona virüsü salgınına karşı alınan yeni önlemlere dair kararları açıkladı. Yeni genelgeye göre İstanbul’da raylı toplu taşıma araçlarında oturma kapasitesinin yarısı kadar, metrobüslerde de ayakta yolcu kapasitesinin üçte biri oranında yolcu alınabilecek.

Valilik tarafından yayımlanan İl Umumi Hıfzıssıhha kararlarına göre İstanbul’da bugünden itibaren geçerli olan yeni önlemler şöyle sıralandı:

"İlimizde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir.

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarından;
3.1. Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50’sine kadar (AW-4 sayısının yarısı) yolcu alınabilecektir.

3.2. Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’üne kadar yolcu alınmasına, ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına, araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla binişolması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacaktır.

3.3.Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleriseyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecektir.

Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecektir. Kaymakamların koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacaklardır.

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (Pazar yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler Kaymakamlar tarafından sağlanacaktır.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecektir"

Söz konusu kurallara uymayanlar hakkında idari işlemler yapılacağı da açıklamada vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni alınacak olan tedbirlerin bir kısmını Pazartesi günü kabine toplantısının ardından açıklamıştı.

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