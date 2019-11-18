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İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:35 | Son Güncelleme

İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

İstanbul Boğazı'nda sabah etkili sis nedeniyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferleri iptal edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Şehir Hatları Vapur Seferleri yoğun sis

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