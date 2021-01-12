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İstanbul’da vatandaşların HES kuyruğu isyanı

12.01.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodları ile eşleştirmelerini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodları ile eşleştirmelerini istedi. Yapılan uyarının ardından İBB’ye ait iletişim merkezlerine giden vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise günlerdir beklediklerini ifade ederek isyan etti. Öte yandan sırada bekleyen vatandaşların korona virüs önlemleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü.
İstanbul İl Hıfsızssıhha Kurulu korona virüs salgına yönelik alınan bir tedbiri daha hayata geçiriyor. Alınan yeni karara göre, İstanbul’da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak. Ayrıca İBB, vatandaşlardan HES kodları ile ulaşım kartlarını da eşleştirmesini istedi. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş ulaşım kartları geçersiz sayılacak. Korona virüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak. Uygulamanın faaliyete girmesine 3 gün kala İstanbul’un çeşitli noktalarında bulunan İBB iletişim merkezleri önünde metrelerce kuyruk oluştu. Öte yandan sırada bekleyen vatandaşların korona virüs önlemleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.
Oluşan metrelerce kuyruk soğuk havada dışarıda bekleyen vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar kendilerine sıra gelmediğini savunarak yaşanan duruma isyan etti. Kuyruğun uzamasına tepki gösteren Gürkan Ulusoy, “Rezillik ortada 1,5 saattir sıradayız, kuyruk ilerlemiyor. İçerideki memurun ne yaptığı belli değil. Her şey çok güzel olacaktı sözde. Yaşlı adam 1,5 saattir sıra bekliyor” diyerek tepki gösterdi. Bir başka vatandaş Zeynep Felek ise “İki gündür gelip gidiyoruz o kadar kalabalık ki sırada bekliyoruz. Biliyorum bize ne zaman sıra gelir” açıklamasına yer verdi.

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