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İSTANBUL'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 02:15 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:  Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA  İstanbul’da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA
İstanbul’da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.

Görüntü dökümü:
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-Taksim'den yağış görüntüsü
-Sirkeci'den yağış
-Genel ve detay görüntüler

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