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İstanbul'da yağış etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 00:10 | Son Güncelleme

Öğle saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak şehrin iki yakasında etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Anadolu yakasında etkili olmaya başlayan yağış, akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda da etkisini arttırarak devam ediyor.

Yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri baskın yaşanan yerlerde su tahliyesi gerçekleştirdi.

Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, yollardan geçemeyen araçlar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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