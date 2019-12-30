HABER
  4. İstanbul’da yağış etkisini sürdürüyor

İstanbul’da yağış etkisini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 07:35 | Son Güncelleme

İstanbul’da hafta sonu etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

İstanbul’da hafta sonu etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağış, sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlara zorluk yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonundan itibaren başlayan yağış etkisini sürdürüyor. İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar yağış nedeniyle zorluk yaşarken, bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluşurken, zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan İstanbul Valiliği fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yaptığı açıklamada, fırtınanın sebep olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklar için vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Antalya'da kar keyfi!Antalya'da kar keyfi!
Konya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralıKonya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Irak meclisinde flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Irak meclisinde flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sıfır' cip aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Bursa'da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

Yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu!

Batman ve Adana'da DEAŞ operasyonları

Batman'da flaş operasyon! Yakalandı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Irak'taki hava saldırısına ilişkin açıklama

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Irak'ta İran destekli koalisyondan başbakanlık için 3 aday

Irak'ta İran destekli koalisyondan başbakanlık için 3 aday

Konya'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!

Konya'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.