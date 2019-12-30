İstanbul’da yağış etkisini sürdürüyor

İstanbul’da hafta sonu etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağış, sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlara zorluk yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonundan itibaren başlayan yağış etkisini sürdürüyor. İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar yağış nedeniyle zorluk yaşarken, bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluşurken, zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan İstanbul Valiliği fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yaptığı açıklamada, fırtınanın sebep olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklar için vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

