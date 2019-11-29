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İstanbul’da yağışlı hava yerini güneşe bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:34 | Son Güncelleme

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava yerini güneşli havaya bıraktı.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava yerini güneşli havaya bıraktı. Havanın açmasını fırsat bilen vatandaşlar, İstanbul’un önemli meydanlarında güneşli havanın tadını çıkarttı.
İstanbul genelinde sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava, öğlen saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. Yılın son güneşli havalarının tadını çıkartmak isteyen İstanbullular ise, İstanbul’un önemli meydanlarına akın etti. Beşiktaş İskele Meydanı ve Ortaköy Meydanı gibi önemli noktalara akın eden birçok yerli ve yabancı vatandaş, güneşli havanın tadını çıkarttı. Bazı öğrenci grupları ise bol bol fotoğraf çekinerek, anın tadını çıkarttı.

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