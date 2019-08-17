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İSTANBUL'DA YAĞMUR 1 (Taksim)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM-Alper KORKMAZ/İSTANBUL İstanbul'da gök gürültülü yağmur başladı.

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM-Alper KORKMAZ/İSTANBUL İstanbul'da gök gürültülü yağmur başladı. Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım konusunda uyardı.

İstanbul'da öğle saatlerinde gök gürültülü yağmur başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunda bulundu. Yapılan açıklamada, "Son radar verileri ve tahminlere göre; İstanbul'un Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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