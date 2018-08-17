İSTANBUL'DA YAĞMUR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar şemsiye ile korunurken yağmura hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına sığındı. Cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluşurken trafikte de sıkışıklık yaşandı.
Görüntü Dökümüü:
-Yağmurdan görüntü
-Duraklara sığınanlar
-Şemsiye ile yürüyenler
-Detaylar
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