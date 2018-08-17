HABER

İstanbul'da yağmur

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA sabah saatlerinde Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde yağmur etkili oldu.

İstanbul'da yağmur

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL'DA sabah saatlerinde Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar şemsiye ile korunurken yağmura hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına sığındı. Cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluşurken trafikte de sıkışıklık yaşandı.

fotoğraflı

İstanbul'da yağmurİstanbul'da yağmurİstanbul'da yağmurİstanbul'da yağmur

PARTNERİşte barışın fotoğrafı...İşte barışın fotoğrafı...
Tuvalette rezalet! 5 yaşındaki küçük çocuğu 'Sünger Bob'la kandırdıTuvalette rezalet! 5 yaşındaki küçük çocuğu 'Sünger Bob'la kandırdı
İstanbul güne şimşeklerle uyandıİstanbul güne şimşeklerle uyandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Amerika kendi ayağına sıkıyor

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit babasından yürek yakan istek

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit babasından yürek yakan istek

HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Naim Süleymanoğlu'nun japon kızı mirastan faydalanabilecek mi? İşte o rapor

Naim Süleymanoğlu'nun japon kızı mirastan faydalanabilecek mi? İşte o rapor

Antalya'da 5 yıldızlı otelde korku dolu anlar! Turistler telefona sarıldı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde korku dolu anlar! Turistler telefona sarıldı

Tuvalette rezalet! 5 yaşındaki küçük çocuğu 'Sünger Bob'la kandırdı

Tuvalette rezalet! 5 yaşındaki küçük çocuğu 'Sünger Bob'la kandırdı

Nagehan Alçı medyadaki tacizleri yazdı: Erkekler bu işe karışmasın!

Nagehan Alçı medyadaki tacizleri yazdı: Erkekler bu işe karışmasın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.