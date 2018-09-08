İSTANBUL'DA YAĞMUR 

Alper KORKMAZ-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA
İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkili oluyor. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı.
Görüntü Dökümü:
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