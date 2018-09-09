İstanbul'da yağmur

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA Kadıköy'de kısa süreli sağanak yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazıları duraklara sığınarak bazıları da ellerindeki eşyalarla yağmurdan korunmaya çalıştı.
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