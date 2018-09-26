İstanbul'da yağmur

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu- Harem istikametinde bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
(FOTOĞRAF)
Dikkat çeken yorum! 'Erdoğan'ın çıkışı dünyaya damga vurdu!'
Meclis'in internet sitesinde büyük hata: CHP’li Erdin Bircan için 'vefat' notu!
AP, Türkiye'ye yardımı kesiyor!
ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!
Trafik kontrolü için durduruldu! 'Ölü' olduğunu öğrendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum