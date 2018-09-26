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İSTANBUL'DA YAĞMUR

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 11:01 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHA İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin Anadolu Yakası'nda etkili oldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHA
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu- Harem istikametinde bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü
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-Durma noktasına gelen trafik
-Yağmurda yürüyen insanlar
-Yüksek yerden trafik görüntüsü

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