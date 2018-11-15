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İstanbul'da yağmur (5) (Sultanahmet )

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:52 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.

Zeki GÜNAL - İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Bu arada dün meteorolojinin uyarısının ardından bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Belediye ekiplerinin de olumsuzluklara karşı tedbirleri aldığı konusunda bilgiler paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli şekilde yağış beklenmektedir. Yağışların öğleden sonra Avrupa yakası genelinde, akşam saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Yağışların cuma günü akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm Ekipleri kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti. Vatandaşlarımız muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilir."

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