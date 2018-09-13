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İstanbul'da yağmur başladı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA  İstanbul'da beklenen yağış başladı.

İstanbul'da yağmur başladı (1)

Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA
İstanbul'da beklenen yağış başladı. Yağış Sarıyer ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağışla ilgili yapılan açıklamada gece saatlerinde özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde etkili olacağı belirtilmişti.

İstanbul'da yağmur başladı (1)İstanbul'da yağmur başladı (1)

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