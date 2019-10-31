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İSTANBUL'DA YAĞMUR BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

Güven USTA - İstanbul DHA Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı.

Güven USTA - İstanbul DHA

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı.

İstanbul'un üstünü öğle saatlerinde yağmur bulutları sardı. Ardından bazı ilçelerde yağmur başladı. Yağmurun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapmıştı.

Uyarı şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 km/sa) ile birlikte kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışın, yarın (Cuma) sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesi bekleniyor."

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