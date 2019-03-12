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İSTANBUL'DA YAĞMUR BAŞLADI 2 (taksim)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

- Taksim'de şemsiyeler ters döndü   Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı.

- Taksim'de şemsiyeler ters döndü

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde başlayacak yağmurun yarın akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı. Yağmur öğle saatlerinde başladı. Yer yer kuvvetli yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı. Taksim Meydanı'nda rüzgarın da etkisiyle şemsiyeler ters döndü.

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