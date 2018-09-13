İstanbul'da yağmur başladı (5) (Sarıyer)

Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

İstanbul'da beklenen yağış başladı. Yağış Sarıyer ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağışla ilgili yapılan açıklamada gece saatlerinde özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde etkili olacağı belirtilmişti.

