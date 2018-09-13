HABER

İstanbul'da yağmur başladı (5) (Sarıyer)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 21:26 | Son Güncelleme

Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA  İstanbul'da beklenen yağış başladı.

Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

İstanbul'da beklenen yağış başladı. Yağış Sarıyer ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağışla ilgili yapılan açıklamada gece saatlerinde özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde etkili olacağı belirtilmişti.

PARTNEREn büyük sorunlardan biri! Vajinada koku varsa dikkatEn büyük sorunlardan biri! Vajinada koku varsa dikkat
Yunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteriYunanistan'da "kemer sıkma" karşıtı gösteri
Fotoğraflar // Istanbul'da sağanak yağmur etkisini gösterdiFotoğraflar // Istanbul'da sağanak yağmur etkisini gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Selahattin Demirtaş, Medicis Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi

Selahattin Demirtaş, Medicis Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi

İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

İstanbul'da metro seferleri iptal edildi

Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz

Nafaka artırma davasında eski eşin yeni sevgilisinden şok sözler: Siz çalışacaksınız, biz de yiyeceğiz

İstanbul'da E-5'te araç alev alev yandı! Trafik kilit

İstanbul'da E-5'te araç alev alev yandı! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.