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İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:35 | Son Güncelleme

Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL DHA İstanbul'da yağmur etkili oluyor.

Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL DHA
İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren ara ara etkisini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise buldukları poşetleri başlarına geçirdi.

Görüntü Dökümü:
(CEVİZLİBAĞ)
-Yağmurda ilerleyen araçlar
-Üstgeçitte yürüyenler
-Şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışanlar
-Genel ve detaylar

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