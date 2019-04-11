İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR (1)

Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL DHA
İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren ara ara etkisini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise buldukları poşetleri başlarına geçirdi.
Görüntü Dökümü:
(CEVİZLİBAĞ)
-Yağmurda ilerleyen araçlar
-Üstgeçitte yürüyenler
-Şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışanlar
-Genel ve detaylar
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