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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 09:32 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA  İstanbul’da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.

Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

İstanbul’da Meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.

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