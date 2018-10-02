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İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 06:47 | Son Güncelleme

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor.

Haber-Kamera: Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye ile korunurken, bazılarının ise hazırlıksız yakalandığı görüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Yağan yağmur
-Şemsiyesi olan vatandaşlar
-Şemsiyesi olmayan vatandaşlar
-Genel ve Detaylar

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