İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye ile korunurken, bazılarının ise hazırlıksız yakalandığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yağan yağmur

-Şemsiyesi olan vatandaşlar

-Şemsiyesi olmayan vatandaşlar

-Genel ve Detaylar

