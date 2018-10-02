İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye ile korunurken, bazılarının ise hazırlıksız yakalandığı görüldü.
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