İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye ile korunurken, bazılarının ise hazırlıksız yakalandığı görüldü. (FOTOĞRAFLI)

