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İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 06:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  İstanbul'da sabaha karşı başlayan yağmur etkili oluyor.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul'da sabaha karşı başlayan yağmur etkili oluyor. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmur kent genelinde aralıklarla sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Üsküdar etkili olan yağmurdan detay
-Yağmura hazırlıksız yakalananlar
-Başına poşet örten vatandaş
-Yağmurda ıslananlar
-Otobüslerden inen vatandaşlar
-Genel ve detaylar

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