İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul'da sabaha karşı başlayan yağmur etkili oluyor. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmur kent genelinde aralıklarla sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Üsküdar etkili olan yağmurdan detay
-Yağmura hazırlıksız yakalananlar
-Başına poşet örten vatandaş
-Yağmurda ıslananlar
-Otobüslerden inen vatandaşlar
-Genel ve detaylar
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