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İSTANBUL'DA  YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 06:32 | Son Güncelleme

Haber-Kamera :Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA İstanbul'da gece başlayan yağmur, etkili oluyor.

Haber-Kamera :Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA
İstanbul'da gece başlayan yağmur, etkili oluyor. Yağış nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezen vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar yağmurdan, yanlarında bulunan şemsiyelerini açarak korundu. Bazıları ise ıslanmamak için tentelerin altına
sığındı. Yağmur nedeniyle yollarda da su birikintileri oluştu.

Görüntü dökümü:
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-Taksim Meydanı
-Yağmur yağması
-Şemsiyeli Vatandaşlar
-Şemsiyesi olmayanlar
-Tente ve duraklarda yağmurdan korunan vatandaşlar
-Genel ve detaylar

28.11.2018 - 05.25 Haber Kodu : 181128008

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