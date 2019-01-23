İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmur etkili oluyor. Okmeydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, Perpa metrobüs durağına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur nedeniyle E-5 Karayolu Okmeydanı mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Şemsiyeyle yürüyen vatandaşlar
-Metrobüsten inen yolcular
-Oluşan trafik
-Genel ve detaylar
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