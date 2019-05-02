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İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

  İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan yağmur etkili oluyor.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan yağmur etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bahçelievler Yenibosna mevkiinde yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazıları çantalarıyla korunmaya çalışırken, bazıları ise kafalarına geçirdikleri poşetle korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda yer yer trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü dökümü:
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-Trafikten ve araçlardan
-Vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detaylar

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