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İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

  *Taksim Meydanı'nda çoğu kişi yağmura hazırlıksız yakalandı.

*Taksim Meydanı'nda çoğu kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Çanta ve montlarla yağmurdan korunmaya çalıştı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oluyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece düştüğü İstanbul'da, yağmura hazırlıksız yakalananlar çanta ve montlarla korunurken hazırlıklı olanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu.

Görüntü Dökümü:
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-Taksim Meydanı'ndan görüntü
-Şemsiyesi olanların şemsiyelerini açarak yürümesi
-Şemsiyesi olmayanların çanta ve montlarını kafalarının üzerine koyarak yürümeleri
-Şemsiye satıcıları
-Genel ve detaylar

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