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İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 10:03 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  İstanbul'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken bazıları ise şemsiyeleriyle ıslanmaktan kurtuldu. Sürücüler de trafikte yağış nedeniyle dikkatli olmaları konusunda ışıklı levhalar ile uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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(ANADOLU YAKASI)

-D-100 Karayolu Kozyatağı mevkinde yağışla ilgili sürücülere uyarı levhası

-Yağmur yağmasından ve denizden detaylar

-Şemsiyeli vatandaşlardan detaylar

-Otobüs Durağında bekleyenler

-İşe giden vatandaşlar

-Genel ve detaylar

(AVRUPA YAKASI)

-Ayvansaray Metrobüs durağı

-D-100'den görüntü

-Durakta bekleyen vatandaşlardan görüntü

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