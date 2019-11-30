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İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 21:41 | Son Güncelleme

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul’a beklenen yağış geldi.

İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul’a beklenen yağış geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yağmur, trafikte aksamalara neden oldu.
Günlerdir İstanbul’da etkili olması beklenen yağmur akşam saatleri itibariyle kentin çeşitli yerlerinde etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul’da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı

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