İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul’da beklenen yağış akşam saatlerinden itibaren kentin çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olması beklenen yağışlı hava akşam saatlerinde kentin çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyelerle yoluna devam ederken, hazırlıksız olanlar ise saçakların altında bekledi. Yolda oluşan su birikintileri zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

