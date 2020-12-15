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İstanbul’da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu

15.12.2020 17:23 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da, aralıklarla gün boyunca etkisini sürdüren yağmurun etkisi ve mesai bitimi ile birlikte trafik birçok noktada durma noktasına geldi.

İstanbul’da, aralıklarla gün boyunca etkisini sürdüren yağmurun etkisi ve mesai bitimi ile birlikte trafik birçok noktada durma noktasına geldi. İBB Trafik uygulamasında yoğunluğun yüzde 67 seviyesine kadar çıktığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son günlerdeki yağış uyarılarının ardından İstanbul’da iki gündür yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor. Aralıklarla yağan yağmurda, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, mesai bitiminin de eklenmesi ile birlikte TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB Trafik yoğunluk haritasında saat 17.10 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyelerine ulaştı.

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