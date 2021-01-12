HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu

İstanbul’da yağmur ve mesai sonrası trafik yoğunluğu

12.01.2021 18:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış, etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış, etkisini göstermeye başladı. Yağış ile birlikte mesai çıkışanda İstanbul’da trafik yüzde 76 seviyelerine yükselirken, trafik yer yer durma noktasına geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son günlerdeki yağış uyarılarının ardından İstanbul’da yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik yer yer adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyelerine ulaştı. Cevizlibağ’da mesai çıkışı evine giden vatandaşlar yağışa yakalanmamak için metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu. Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyelerle yoluna devam ederken, tedbirsiz yakalananlar ise koşarak metrobüs duraklarına girmeye çalıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
13 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!13 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?
1/

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

12 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80

İstanbul'da 'yağmur' trafiği! Yoğunluk yüzde 80

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Elektrik kesintisi listesi 13 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

13 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.