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 İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 08:27 | Son Güncelleme

- Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

- Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA
İstanbul'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor.
Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okulların gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25'te yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

Görüntü Dökümü:
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-Yağmur ve trafikten görüntüler

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