HABER

İstanbul'da yağmur ve trafik (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 10:33 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen trafik kazaları, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okulların gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25'te yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Menlik: Hem çevre, hem de tarım ciddi anlamda S.O.S veriyorMenlik: Hem çevre, hem de tarım ciddi anlamda S.O.S veriyor
Soğuk havada mağazanın 'Sadık' müdavimiSoğuk havada mağazanın 'Sadık' müdavimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

2019 yerel seçimleri: HDP adaylarını nasıl belirleyecek, üç büyük ilde ne yapacak?

2019 yerel seçimleri: HDP adaylarını nasıl belirleyecek, üç büyük ilde ne yapacak?

2019 Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenti 2 bin lira üzeri

2019 Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenti 2 bin lira üzeri

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya çok sert yanıt

Sert açıklama: Türk Ordusu'nu karalayamaz...

Cem Uzan, Türkiye'ye dönmek için Ankara'yla anlaşmak istiyor

Cem Uzan, Ankara'yla anlaşmak istiyor

Iğdır'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 5 yaralı

Iğdır'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 5 yaralı

İZBAN'da seferler mahkeme kararıyla durduruldu!

Seferler mahkeme kararıyla durduruldu!

KKTC Başbakanı Erhürman hastaneye kaldırıldı

KKTC Başbakanı hastaneye kaldırıldı

Günlük burç yorumları: 25 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günün burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.