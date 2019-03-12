İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu oluştu

Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-METEOROLOJİ'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı. Sağanak yağmurla birlikte iş çıkış saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.45 itibariyle yüzde 80'e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinde başlayacak yağmurun yarın akşam saatlerine kadar süreceğini açıklamıştı. Yağmur öğle saatlerinde başladı. Yer yer kuvvetli yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar da yaşandı. Taksim Meydanı'nda rüzgarın da etkisiyle şemsiyeler ters döndü.

Sağanak yağış Anadolu Yakası'nda da etkili oldu. Yağışlı hava yüzünden trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

(FOTOĞRAF)



