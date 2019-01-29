İstanbul’da yakalanan suç örgütü lideri ve adamları adliyeye sevk edildi

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan açılan dava kapsamında yakalanan ‘Bingöllü Gani’ lakaplı Abdülgani Güner ve 6 adamı adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ gibi silahlı suçlara bulaşan çete lideri ‘Bingöllü Gani’ lakaplı Abdülgani Güner ve beraberindeki M.G.G., Y.G., S.G., E.B., M.Ç. ve C.P. adlı 6 adamı, Organize Suçlarla Mücadele polisinin23 Ocak’ta düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.
Emniyette iki gün sorgulanan Abdülgani Güner ve adamları, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
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