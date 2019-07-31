HABER

İstanbul'da yaklaşık 3 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 19:33 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da bir depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ile tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da bir binadan gelen kötü koku nedeniyle rahatsız olan çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Çevrede inceleme yapan ekipler, depo olarak kullanılan söz konusu adreste kaçak nargile tütünü üretildiğini tespit etti.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, depoya operasyon düzenledi.

Aramada, sağlıksız koşullarda üretilen yaklaşık 3 ton kaçak nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, 1'i Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları
Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldıSalda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı
Zehirlenen kızıl tilkiye tedaviZehirlenen kızıl tilkiye tedavi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü nargile operasyon şüpheliler tütün

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Savcı Pucca'nın beraatini istedi

Savcı Pucca'nın beraatini istedi

Sürpriz görüşme!

Sürpriz görüşme!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Rektörden görülmemiş uygulama

Rektörden görülmemiş uygulama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

3 bin kadın personel alınacak!

3 bin kadın personel alınacak!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı

Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı

Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Sungulu Barajı'nın ÇED raporuna Danıştay'dan ret

Köyler sular altında kalacaktı! Danıştay kararını verdi

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

Edirne'de hayvanların su kaplarını molozla doldurdular

Molozla doldurdular

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.