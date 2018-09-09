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İstanbul'da yankesicilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:17 | Son Güncelleme

Suriye uyruklu 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Bir mağazada yankesicilik yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince Fatih Ordu Caddesi'ndeki bir mağazada 4 Ağustos'ta meydana gelen yankesicilik olayına ilişkin çalışma yapıldı.

Polisin güvenlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucunda, şüpheliler Suriye uyruklu C.A.A. (36) ve E.İ. (20) adlı kadınlar mağaza içinde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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