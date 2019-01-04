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İstanbul'da yankesicilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 13:45 | Son Güncelleme

Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde, Endonezya uyruklu bir turistin parasını yankesicilik suretiyle çaldıkları iddiasıyla Cezayir ve Polonya uyruklu 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde Endonezya uyruklu bir turistin parasını yankesicilik suretiyle çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 1 Ocak'ta Bakırköy Florya'da bir alışveriş merkezinde ailesiyle beraber yemek yiyen Endonezya uyruklu Muhammed Rusli, çantasını sandalyeye astı. Rusli'nin arkasındaki masaya oturan 2 şüpheli, sandalyede asılı duran çantanın içerisindeki 8 bin doların olduğu cüzdanı alarak kaçtı. Cüzdanının çalındığını fark eden Rusli, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, Cezayir uyruklu şüpheli S. Bouabıd (48) ve Polonya uyruklu şüpheli A. Raıs (43), Yeşilköy'de gözaltına alındı. Şüphelilerin geçmişte de aynı yöntemle 4 bin 100 dolar ve 13 bin lira para çaldıkları, benzer suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, 2 şüphelinin Rusli'nin parasını aldığı görüntüler yer alıyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bakırköy Yankesicilik yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği

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