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İstanbul'da yankesicilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:17 | Son Güncelleme

Alışveriş merkezlerini ve camileri gezen turistlerin çanta ve cüzdanlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Şüphelilerin bazı hırsızlık olaylarını küçük yaştaki çocuklara yaptırdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da alışveriş merkezlerini ve camileri gezen turistlerin çanta ve cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'taki bir alışveriş merkezindeki mağazalardan alışveriş yapan ve Süleymaniye Camisi'nde fotoğraf çeken turistlerin çanta ve cüzdanlarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, turistlere yönelik 6 yankesicilik olayının zanlılarının aynı kişiler olduğunu tespit etti.

Polis, teknik ve fiziki çalışmanın ardından 25 Ağustos'ta Esenyurt ve Bakırköy'de düzenlediği operasyonda Haydar Ç. (20), Elif Ç. (25), Asya T. (21) ve Deniz T'yi (29) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Esenyurt'taki alışveriş merkezindeki bir kafede oturan İranlı turist A.B'nin içinde bilezik, cep telefonu ve 2 bin 500 lira bulunduğu öğrenilen çantasının, yanına yaklaşan bir kadın ve çocuk tarafından çalınma anı görülüyor.

Bir başka kayıtta ise 2'si kadın 3 şüphelinin, Süleymaniye Camisi'ni gezen ve fotoğraf çeken Çinli turist P.K'nın yanına yaklaşarak içinde bin dolar, bin 500 Hong Kong doları ve bin liranın bulunduğu çantayı çalma anı yer alıyor.

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